Глава государства выступил на Казахско-сингапурском бизнес-форуме

«В нашей стране начаты масштабные реформы, направленные на развитие свободного рынка, стимулирование инноваций и переход к экономике, основанной на знаниях. Эти реформы соответствуют самым высоким международным стандартам, в том числе стандартам ОЭСР. Недавно я подписал важный указ, закладывающий основу для существенной либерализации национальной экономики. Для того, чтобы Казахстан оставался главным региональным центром притяжения инвестиций, мы запускаем новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь 150 миллиардов долларов ПИИ к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддержки и оперативного принятия решений. В этих целях мы создали инвестиционный совет с высокими полномочиями, курирующий стратегические инвестиционные проекты».