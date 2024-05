Глава государства выступил на Казахско-сингапурском бизнес-форуме

1. Инвестиционное соглашение по Фонду Forebright Life Science Technology между Forebright Capital Asia Private Limited, АО Qazaqstan Investment Corporation и BGI Hong Kong Tech Co., Limited;

2. Соглашение между ТОО «Бирюк Алтын» и AlDigi Holdings Pte. Ltd.;

3. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Сингапурской производственной федерацией;

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО Caspian Group и China Regional Development and Planing Institute Co., Limited;

5. Меморандум о взаимопонимании между АО Caspian Group и KPMG Samjong Accounting Corp.;

6. Соглашение о сотрудничестве между ТОО Mandarin building, ТОО Singapore International School Kazakhstan

и Kinder World International Group;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и компанией Nomadic Innovation Hub;

8. Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и Clockster;

9. Инвестиционное соглашение между Nomadic Innovation Hub и рекрутинговой платформой Snap hunt.