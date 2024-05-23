Экс-советник Рейгана заявил, что НАТО нужно снять опасения РФ по безопасности

По его словам, американское правительство должно предпринять усилия для того, чтобы сократить уровень угроз безопасности в Европе. Эксперт считает, что ни риторика, ни действия российского руководства не указывают на то, что РФ намерена распространить зону действия СВО за пределы Украины. В этой связи он полагает, что действия НАТО должны быть нацелены на прекращение конфликта на Украине путем переговоров, что укрепило бы «как континентальную, так и двустороннюю безопасность». «Снять опасения России (в сфере безопасности — прим. ТАСС) необходимо, чтобы избежать повторения СВО», — отметил он.