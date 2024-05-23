Экс-советник Рейгана заявил, что НАТО нужно снять опасения РФ по безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен устранить опасения России в сфере безопасности на европейском континенте, чтобы ситуация со специальной военной операцией на Украине не повторилась. Такое мнение в статье для журнала The American Conservative выразил бывший помощник президента США Рональда Рейгана (1981−1989), старший научный сотрудник вашингтонского научно-исследовательского Института имени Катона Даг Бэндоу.
По его словам, американское правительство должно предпринять усилия для того, чтобы сократить уровень угроз безопасности в Европе. Эксперт считает, что ни риторика, ни действия российского руководства не указывают на то, что РФ намерена распространить зону действия СВО за пределы Украины. В этой связи он полагает, что действия НАТО должны быть нацелены на прекращение конфликта на Украине путем переговоров, что укрепило бы «как континентальную, так и двустороннюю безопасность». «Снять опасения России (в сфере безопасности — прим. ТАСС) необходимо, чтобы избежать повторения СВО», — отметил он.
Бэндоу также выразил мнение, что США больше не могут финансово содержать НАТО. «Сегодня Вашингтону необходимо переложить, а не разделить бремя обороны Европы. Это должно стать главной целью следующей администрации, кто бы ни был избран в ноябре», — заявил он.
В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО назвали Россию «самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности» и утвердили первый со времен окончания холодной войны оборонный план на случай конфликта с РФ. Президент России Владимир Путин в конце марта назвал бредом периодически звучащие на Западе утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО.