Дела против функционеров Минобороны и Норвегия без туристов из РФ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет 23 мая в Кремле переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в узком и широком форматах.
Вечером российский лидер отправится с двухдневным официальным визитом в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «И сегодня будет общение двух президентов, и завтра будет целый день вот этого официального визита».
Об аресте функционеров Минобороны
Кремль не комментирует дела против функционеров Минобороны: «По деталям я ничего не могу сказать — я не имею на это полномочий».
Борьба с коррупцией в России ведется планомерно, в этом деле нет кампанейщины: «Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов».
О легитимности Зеленского
К вопросу легитимности Зеленского стоит относиться «так, как предложил относиться к этому, выступая в Харбине на пресс-конференции, президент России Владимир Путин».
О решении Норвегии по российским туристам
Решение Норвегии запретить въезд в страну российским туристам является дискриминационным. Россия примет ответные меры: «Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством».
Что касается наступления в Харьковской области, российские военные «делают свое дело»: «Они знают, как его делать».
Никакие поставки вооружений Киеву «принципиально не могут изменить хода специальной военной операции».
О контактах с США по осужденным
Контакты России и США по теме осужденных граждан должны осуществляться «в полной тишине, абсолютно дискретно» — «только так они могут быть результативными».
О контактах Путина с Трампом
Путин не контактирует с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который вновь претендует на пост главы американской администрации: «Каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет».
О досрочных выборах в Великобритании
Досрочные выборы в Великобритании, которые состоятся 4 июля, являются ее «внутренним делом», Россия никогда в это не вмешивается.
Москве безразлично, кто победит на выборах в Британии: «Все [британские] политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране».
О новом президенте Чада
Кремлю неизвестно, чтобы кто-то из администрации президента присутствовал на церемонии вступления в должность нового президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно. При этом в Москве заинтересованы «в налаживании и развитии добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами Африканского континента», включая Чад.