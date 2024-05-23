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Дела против функционеров Минобороны и Норвегия без туристов из РФ. Темы брифинга Пескова

Уголовные дела против функционеров Минобороны, запрет на въезд российских туристов в Норвегию и легитимность Владимира Зеленского, чьи полномочия президента Украины истекли в ночь на 21 мая, стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет 23 мая в Кремле переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в узком и широком форматах.

Вечером российский лидер отправится с двухдневным официальным визитом в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «И сегодня будет общение двух президентов, и завтра будет целый день вот этого официального визита».

Об аресте функционеров Минобороны

Кремль не комментирует дела против функционеров Минобороны: «По деталям я ничего не могу сказать — я не имею на это полномочий».

Борьба с коррупцией в России ведется планомерно, в этом деле нет кампанейщины: «Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов».

О легитимности Зеленского

К вопросу легитимности Зеленского стоит относиться «так, как предложил относиться к этому, выступая в Харбине на пресс-конференции, президент России Владимир Путин».

О решении Норвегии по российским туристам

Решение Норвегии запретить въезд в страну российским туристам является дискриминационным. Россия примет ответные меры: «Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством».

Что касается наступления в Харьковской области, российские военные «делают свое дело»: «Они знают, как его делать».

Никакие поставки вооружений Киеву «принципиально не могут изменить хода специальной военной операции».

О контактах с США по осужденным

Контакты России и США по теме осужденных граждан должны осуществляться «в полной тишине, абсолютно дискретно» — «только так они могут быть результативными».

О контактах Путина с Трампом

Путин не контактирует с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который вновь претендует на пост главы американской администрации: «Каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет».

О досрочных выборах в Великобритании

Досрочные выборы в Великобритании, которые состоятся 4 июля, являются ее «внутренним делом», Россия никогда в это не вмешивается.

Москве безразлично, кто победит на выборах в Британии: «Все [британские] политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране».

О новом президенте Чада

Кремлю неизвестно, чтобы кто-то из администрации президента присутствовал на церемонии вступления в должность нового президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно. При этом в Москве заинтересованы «в налаживании и развитии добрых, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами Африканского континента», включая Чад.

Песков Дмитрий