Донской губернатор установил особую зону на границе с ДНР и ЛНР

Губернатор Ростовской области Василий Голубев установил пятикилометровую особую зону на административной границе с ДНР и ЛНР. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале в четверг, 23 мая. На этой территории будет действовать особый правовой режим — такой же, как в пограничной зоне.