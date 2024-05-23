Донской губернатор установил особую зону на границе с ДНР и ЛНР

Губернатор Ростовской области Василий Голубев установил пятикилометровую особую зону на административной границе с ДНР и ЛНР. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале в четверг, 23 мая. На этой территории будет действовать особый правовой режим — такой же, как в пограничной зоне.
Находиться и перемещаться там можно будет только с документами, которые удостоверяют личность. Чтобы находиться в стометровой зоне, нужно будет за 12 часов уведомить Пограничное управление ФСБ России по области.
«Такое решение принято по итогам заседания Оперативного штаба Ростовской области. Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — пояснил глава донского региона.
Ранее на Дону ввели ЧС из-за гибели сельхозкультур.