Анна Терешкова рассказала о планах после ухода с должности вице-мэра Новосибирска

«Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет — наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожане никто не оценит. Я понимаю, что моя работа не всегда воспринималась однозначно. По этому поводу есть известное выражение: не критикуют того, кто ничего не делает», — написала она.