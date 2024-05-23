Вадим Кстенин покидает пост мэра Воронежа

«С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут», — написал глава города. Он возглавит ООО «РВК-Воронеж», сменив Олега Николаенко, который работал в компании с конца 2016 года. Господин Николаенко переедет на работу в головной офис компании в Москве. Господина Кстенина в статусе и.о. заменит его первый заместитель Сергей Петрин, который работает с 2018 года. По данным «Ъ-Черноземье», господин Петрин будет руководить городом до проведения конкурса.
Вадим Кстенин был назначен и.о. мэра Воронежа в конце 2017 года. Тогда предыдущий глава города Александр Гусев стал главной региона. С 1 февраля 2010 года по 16 декабря 2015 года господин Кстенин работал руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, после перешел на пост первого замглавы города.
ООО «РВК-Воронеж» обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения население и предприятия Воронежа с марта 2012 года на условиях концессионного соглашения с администрацией облцентра. «РВК-Воронеж» обслуживает 1 497 км водопроводных и 1 104 км канализационных сетей. Соглашение действует до 2042 года, в ценах 2012 года инвестиции в строительство и реконструкцию объектов оценивались в 6,6 млрд руб. Объекты ЛОС компания взяла в концессию в 2022 году. В ценах 2022 года инвестиции в обновление объекта оценивались в 8,6 млрд руб.
По данным Rusprofile, ООО «РВК-Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — ООО «РВК-Инвест», которое управляется «УК “Росводоканал”». Последняя компания разделена между Михаилом Фридманом (40,65%), Германом Ханом (27,58%), Алексеем Кузьмичевым (21,77%) и Марией Михальковой (10%). Выручка «РВК-Воронеж» за 2023 год составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 633 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 4,5 млрд руб. и 469,1 млн руб. соответственно.