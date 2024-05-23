Вадим Кстенин покидает пост мэра Воронежа

«С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут», — написал глава города. Он возглавит ООО «РВК-Воронеж», сменив Олега Николаенко, который работал в компании с конца 2016 года. Господин Николаенко переедет на работу в головной офис компании в Москве. Господина Кстенина в статусе и.о. заменит его первый заместитель Сергей Петрин, который работает с 2018 года. По данным «Ъ-Черноземье», господин Петрин будет руководить городом до проведения конкурса.