Захарова: попытки втянуть в НАТО нейтральные страны не приведут к укреплению безопасности

Кроме того, в МИД РФ обратили внимание на растиражированный средствами массовой информации Британии анонс выступления главы британского оборонного ведомства Гранта Шэппса на конференции по обороне в Лондоне, на котором он якобы будет настаивать на присоединении к НАТО тех стран, которые еще не входят в состав альянса. «Мы рассматриваем такие намерения как очередное подтверждение стремления британских властей использовать НАТО в качестве инструмента усиления собственного влияния в европейском регионе, одновременно способствуя его дальнейшей милитаризации», — подчеркнула представитель российского дипведомства.