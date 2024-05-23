Захарова: попытки втянуть в НАТО нейтральные страны не приведут к укреплению безопасности

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Попытки втянуть в Североатлантический альянс нейтральные страны не приведут к укреплению безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Продолжается расширение сотрудничества и углубление отношений [НАТО] с Австрией, Ирландией, Мальтой, Швейцарией, причем ряд из этих стран продолжает в публичном пространстве настаивать, что они все-таки остаются нейтральными и сохраняют бонусы этого статуса. При этом мы прекрасно понимаем, какие процессы там происходят», — сказала она.
«Убеждены, что это никоим образом не ведет к укреплению даже тех самых элементов, которые остались от прежней концепции европейской безопасности, все с точностью наоборот», — добавила дипломат.
Кроме того, в МИД РФ обратили внимание на растиражированный средствами массовой информации Британии анонс выступления главы британского оборонного ведомства Гранта Шэппса на конференции по обороне в Лондоне, на котором он якобы будет настаивать на присоединении к НАТО тех стран, которые еще не входят в состав альянса. «Мы рассматриваем такие намерения как очередное подтверждение стремления британских властей использовать НАТО в качестве инструмента усиления собственного влияния в европейском регионе, одновременно способствуя его дальнейшей милитаризации», — подчеркнула представитель российского дипведомства.
«Вызывает, конечно, тревогу тот факт, что дальнейшее наращивание потенциала альянса предполагается достичь за счет затягивания в его орбиту нейтральных европейских государств. Буквально на наших глазах от многолетней политики нейтралитета и неприсоединения к военным союзам отказались Финляндия, Швеция. Конечно, они даже и не спрашивали свое население, речь идет о решении, которое принималось руководством этих стран», — резюмировала Захарова.