Захарова призвала Пашиняна огласить, к каким именно странам ОДКБ у него есть претензии

Дипломат прокомментировала недавние слова Пашиняна о том, что якобы две страны, входящие в состав ОДКБ, помогали Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. «Я, честно говоря, заинтересована, о каких таких странах говорил премьер-министр Армении. Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях», — отметила представитель российского дипведомства.