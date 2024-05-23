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Захарова призвала Пашиняна огласить, к каким именно странам ОДКБ у него есть претензии

Официальный представитель МИД РФ так прокомментировала недавние слова премьер-министра Армении о том, что якобы две страны, входящие в состав ОДКБ, помогали Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна огласить, к каким именно странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) у него есть претензии.

Дипломат прокомментировала недавние слова Пашиняна о том, что якобы две страны, входящие в состав ОДКБ, помогали Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. «Я, честно говоря, заинтересована, о каких таких странах говорил премьер-министр Армении. Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях», — отметила представитель российского дипведомства.

«Что касается России, она сделала все возможное, и об этом говорил президент России Владимир Путин, — он говорил об этом 17 октября 2020 года в эфире российского телевидения, прямая цитата: “Чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой”», — напомнила Захарова.