Захарова призвала Пашиняна огласить, к каким именно странам ОДКБ у него есть претензии

Дипломат прокомментировала недавние слова Пашиняна о том, что якобы две страны, входящие в состав ОДКБ, помогали Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. «Я, честно говоря, заинтересована, о каких таких странах говорил премьер-министр Армении. Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях», — отметила представитель российского дипведомства.
«Что касается России, она сделала все возможное, и об этом говорил президент России Владимир Путин, — он говорил об этом 17 октября 2020 года в эфире российского телевидения, прямая цитата: “Чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой”», — напомнила Захарова.