Сергей Шелест проверил, как идёт капитальный ремонт двух омских школ

В Омске продолжается масштабный капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках президентской программы. За два года будут отремонтированы 14 школ, уже в половине из них идут работы, ещё семь школ закроются на ремонт в июне.
Мэр Сергей Шелест лично проинспектировал две строительные площадки. Градоначальник побывал в школе № 129 на улице Магистральной. Здесь работы ведёт ООО «СтройКомплект». Рабочие демонтировали крышу и старые окна, двери, сняты полы, потолки и штукатурка со стен. Инструментальное обследование показало, что конструкцию здания необходимо усилить. На стройплощадку уже привезены все необходимые для этого материалы. В ближайшее время специалисты займутся устройством крыши и полов.
Также Сергей Шелест посетил школу № 14 на 21-й Амурской. ООО «Омск Сайдинг Инвест» активно ведёт работы: снята штукатурка, вынесены сети, снимаются старые окна, разбирается крыша. На втором этаже специалисты уже штукатурят стены в кабинетах и коридорах.
«Обратил внимание и подрядчиков, и моего заместителя, директора департамента строительства на необходимость ускорить вопрос прохождения экспертиз проектно-сметных документаций по всем объектам. В школах предстоит обновить инженерные коммуникации, в том числе тепловые системы, и эти работы важно завершить до начала отопительного сезона», — подвёл итоги объезда Сергей Шелест.