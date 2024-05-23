Сергей Шелест проверил, как идёт капитальный ремонт двух омских школ

Мэр Сергей Шелест лично проинспектировал две строительные площадки. Градоначальник побывал в школе № 129 на улице Магистральной. Здесь работы ведёт ООО «СтройКомплект». Рабочие демонтировали крышу и старые окна, двери, сняты полы, потолки и штукатурка со стен. Инструментальное обследование показало, что конструкцию здания необходимо усилить. На стройплощадку уже привезены все необходимые для этого материалы. В ближайшее время специалисты займутся устройством крыши и полов.