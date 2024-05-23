Плохой актер: Захарова оценила выступление Зеленского о жизни в Крыму

18 мая в Киеве на церемонии закладки камня в основание мемориала жертвам депортации Владимир Зеленский традиционно упрекнул «московскую власть» в геноциде крымских татар и заявил, что до 2014 года Крым «был счастливым домом для многих наших людей, и таким он снова будет».
Мария Захарова напомнила, что с 1998 года международные правовые организации, включая ОБСЕ и Совет Европы, неоднократно выражали беспокойство о бесправном положении крымских татар на Украине.
«Международные правозащитные структуры, включая Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам человека ОБСЕ, Совет Европы, еще с 1998 года выражали тревогу в связи с нерешенностью земельных, имущественных, социальных и иных проблем крымских татар, отсутствием их представительства в местных органах власти. Киевский режим никогда ничего не предпринимал для урегулирования ситуации», — сказала спикер МИДа.
Все эти проблемы стали решаться только после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году, когда были созданы специальные федеральные программы для финансирования. Крымско-татарский язык стал в республике государственным, наравне с русским и украинским.
«С этого времени на все программы по обустройству вернувшихся в родные места людей, преимущественно крымских татар, было выделено более 18 миллиардов рублей», — напомнила Захарова.
За 10 лет для репатриантов построены детские сады на 1 440 мест, более 223 километров сетей газоснабжения, электро-, водоснабжения, водоотведения, многоквартирные жилые дома, другие социально- и культурнозначимые объекты, перечислила представитель российского МИД.
Выступление украинского президента Мария Захарова назвала «театральным», сказав, что со своей ролью он справился плохо. Она напомнила о системном нарушении прав этнических меньшинств и религиозных общин, а частности, о притеснении верующих Украинской православной церкви.
Ранее Мария Захарова заявляла, что режим Зеленского истребит население Украины, если останется при власти. Так она прокомментировала принятие закона об ужесточении мобилизации, который вступил в силу на Украине с 18 мая.