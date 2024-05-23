Плохой актер: Захарова оценила выступление Зеленского о жизни в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Киевский режим в очередной раз использовал дату 18 мая, чтобы лицемерно упрекнуть Россию в нарушении прав крымских татар. При этом Россия за десять лет сделала для депортированных народов Крыма больше, чем Украина за всю историю ее существования. О этом в ходе брифинга заявила представитель МИДа РФ Мария Захарова.