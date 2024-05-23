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На Украине импорт оружия вырос на 6633% за пять лет

По состоянию на февраль 2024 года с начала специальной военной операции США передали Украине более 60 траншей военной помощи.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Импорт оружия на Украину за последние пять лет увеличился на 6633%. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«На 6 633% вырос импорт оружия на Украину за последние пять лет», — говорится в сообщении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский неоднократно сетовал на недостаточность и несвоевременность поставок западного оружия в страну. По его словам, решения о военной поддержке Украины опаздывают приблизительно на год.

По состоянию на февраль 2024 года с начала специальной военной операции США передали Украине более 60 траншей военной помощи. Согласно данным Исследовательской службы Конгресса США (декабрь 2023 год), военная помощь Киеву течение 2022 и 2023 финансовых годов составила $48,7 млрд. В конце апреля текущего года американский президент Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню, включающий $61 млрд для Киева. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд. Затем Вашингтон выделил Киеву следующую партию вооружений на сумму $400 млн.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.