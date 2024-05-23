Глава МЧС Прикамья пожаловался на неконкурентные зарплаты в ведомстве

Напомним, с начала этого года 17 сотрудников пожарной части № 115 в Добрянке уволились с работы из-за низких зарплат и неподходящих условий труда. Советуем прочитать материал по этой истории: «Проверка нарушений не нашла: что известно о массовом увольнении спасателей в Прикамье».