Глава МЧС Прикамья пожаловался на неконкурентные зарплаты в ведомстве

«Во многих отраслях сегодня наблюдается кадровая проблема. Как у вас обстоят дела? Потому что недавно СМИ озвучили проблему кадров в Добрянском округе», — поинтересовался у Урусова депутат Александр Буторин.
На это Александр Урусов заметил, что среди силовых структур в Пермском крае его ведомство с точки зрения обеспеченности сотрудниками «выглядит на достаточно высоком уровне».
«Хотя уровень укомплектованности кадрами, к сожалению, сейчас у нас составляет 85%. Но люди идут к нам, трудоустраиваются. Однако и увольняются тоже. Причина — неконкурентная зарплата», — рассказал Александр Урусов.
По его словам, средняя зарплата у пожарного в статусе работника федеральной противопожарной службы сегодня составляет почти 37 тысяч рублей.
«А средняя зарплата сотрудника федеральной противопожарной службы, который надел погоны, — 48 тысяч рублей», — добавил Александр Урусов.
Напомним, с начала этого года 17 сотрудников пожарной части № 115 в Добрянке уволились с работы из-за низких зарплат и неподходящих условий труда. Советуем прочитать материал по этой истории: «Проверка нарушений не нашла: что известно о массовом увольнении спасателей в Прикамье».