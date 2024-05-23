Работавших в челябинском кафе мигрантов-нелегалов выслали из России

Двое иностранцев трудились незаконно на кухне одного из заведений областного центра.
Иностранцев обнаружили во время рейда сотрудники Управления по вопросам миграции. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что двое мигрантов работали поваром и кухонным работником, однако у них не было патентов на работу.
По решению суда обоих мигрантов выслали из страны. Наказание понесет и предприниматель, который устроил на работу мужчин. В областном Главке напомнили, что ему грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нелегала или остановка работы заведения до 90 дней. Известно, что наказание ему определит Центральный районный суд.
Всего с начала года выявлено 634 нарушения — это работа без разрешительных документов и незаконное использование работников.