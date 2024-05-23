Работавших в челябинском кафе мигрантов-нелегалов выслали из России

По решению суда обоих мигрантов выслали из страны. Наказание понесет и предприниматель, который устроил на работу мужчин. В областном Главке напомнили, что ему грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нелегала или остановка работы заведения до 90 дней. Известно, что наказание ему определит Центральный районный суд.