На пространстве ШОС за прошлый год предотвратили 181 теракт

Об этом рассказал директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев, выступая на совещании председателей Верховных судов стран, входящих в организацию.
Также, по его словам, задержали 214 иностранных боевиков, 1 185 членов и пособников международных террористических организаций и пресекли деятельность 95 ячеек террористических организаций.
Кроме того, спецслужбы стран-членов раскрыли 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях.
Было выявлено 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъято 1589 единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств, 188 килограммов взрывчатых веществ и более 660 тонн наркотиков.