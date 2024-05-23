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На пространстве ШОС за прошлый год предотвратили 181 теракт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества в прошлом году предотвратили 181 теракт, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом рассказал директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев, выступая на совещании председателей Верховных судов стран, входящих в организацию.

Также, по его словам, задержали 214 иностранных боевиков, 1 185 членов и пособников международных террористических организаций и пресекли деятельность 95 ячеек террористических организаций.

Кроме того, спецслужбы стран-членов раскрыли 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях.

Было выявлено 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъято 1589 единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств, 188 килограммов взрывчатых веществ и более 660 тонн наркотиков.

ШОС