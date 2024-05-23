Новые школы и дороги, снежные завалы и вырубленная аллея: чем запомнился воронежцам Вадим Кстенин

13 мая мэр Воронежа Вадим Кстенин неожиданно сообщил о решении оставить свой пост. Новость ошарашила горожан, поскольку переизбрание мэра на очередной пятилетний срок прошло только в марте 2023 года.
Подводя в своем телеграм-канале итоги работы на посту главы города, Вадим Кстенин назвал пройденный путь долгим и непростым, но при этом интересным. Добавим, что в мэрии он трудился с 2008 года. С января 2016-го занимал пост первого заместителя главы по городскому хозяйству, а в 2017-м переместился в кресло мэра.
КАЗНА БЕЗ ДОЛГОВ, СПОРТОБЪЕКТЫ, НОВЫЕ ШКОЛЫ И ДОРОГИ.
Своими успехами на посту главы Воронежа Вадим Кстенин назвал избавление бюджета от многомиллиардных долгов перед банками, возведение детского спортивно-образовательного центра, строительство 19 различных других спортобъектов и 11 школ (включая пристройки), 24 детских садов и 11 пристроек.
За годы руководства Кстенина в Воронеже обновили тротуары на десятках улиц и сотни километров городских магистралей. Построили восемь новых дорог, в том числе улицы Крынина и Захарченко. Началась программа асфальтирования частного сектора. Появилась новая развязка на улице 9 Января, построены две очереди Остужевской развязки, проведена реконструкция и заново возведены семь путепроводов.
На улицы города вышли 260 новых пассажирских автобусов большой вместимости, 207 из них работают в муниципальном предприятии «Воронежпассажиртранс».
При Вадиме Кстенине в Воронеже прошло благоустройство 363 дворов и больше 40 общественных пространств. Преобразились площадь Победы, парк «Орленок» и проспект Революции. Передали в концессию парк «Дельфин», теперь он стал одним из любимых мест отдыха горожан.
СПРАВЕДЛИВАЯ КРИТИКА.
При этом мэр признался, что не всегда получал от горожан слова поддержки. Была и справедливая критика. Например, воронежцы достаточно жестко высказывались в адрес градоначальника в связи с вырубкой рябиновой аллеи по улице 60-ой Армии, спиле старых деревьев на проспекте Революции. Много недовольства у людей вызывали недостатки и брак подрядчиков при масштабной реконструкции главной улицы города и Петровской набережной. В заснеженных улицах минувшей зимой горожане также винили мэра, как и во всех бедах с общественным транспортом. Последнее, кстати, во время годового отчета перед гордумой и сам Вадим Кстенин назвал наиболее острой проблемой.
РЕАКЦИЯ ВОРОНЕЖЦЕВ.
Новость об отставке мэра ошеломила воронежцев, вызвав огромное количество комментариев в соцсетях. Конечно, самых полярных. Вот часть из них:
— Дорог нет. Деревья рубятся. Мусор везде, где нельзя и можно. Застроили все. Платные парковки. Выделенки. Пробки.
— Плюс проблема с общественным транспортом, снег зимой не убирали вообще.
— Спасибо за дороги, за транспорт, за коммунальные службы! Ну и за метро огромная благодарность!
— Качество жизни в Воронеже ухудшилось. Откатились на 10 лет назад. Очень печально наблюдать за бездействием властей.
— А, давайте себя на его пост! Посмотрим, насколько лучше вы сделаете и сделаете ли хоть что-то? А то только сетовать умеете. Давайте, спесь свою на деле проявите.
— Не самый плохой был мужик, удачи ему!
Вадим Кстенин будет работать до 13 июня. Затем пойдет в отпуск с последующим увольнением и выходом на новую работу. Какую — официально не сообщается. Но речь идет о приглашении в одну из федеральных компаний.
— Команде администрации желаю успешно завершить те масштабные проекты, которым уже удалось дать старт, и начать новые, направленные на повышение качества жизни людей, — добавил на прощание мэр.