Новые школы и дороги, снежные завалы и вырубленная аллея: чем запомнился воронежцам Вадим Кстенин

При этом мэр признался, что не всегда получал от горожан слова поддержки. Была и справедливая критика. Например, воронежцы достаточно жестко высказывались в адрес градоначальника в связи с вырубкой рябиновой аллеи по улице 60-ой Армии, спиле старых деревьев на проспекте Революции. Много недовольства у людей вызывали недостатки и брак подрядчиков при масштабной реконструкции главной улицы города и Петровской набережной. В заснеженных улицах минувшей зимой горожане также винили мэра, как и во всех бедах с общественным транспортом. Последнее, кстати, во время годового отчета перед гордумой и сам Вадим Кстенин назвал наиболее острой проблемой.