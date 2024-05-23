Парламентская группа «Победа» заявила о поддержке молдавских сельхозпроизводителей

«Спасение молдавского сельского хозяйства в ЕАЭС, ведь аграрные планы по взаимодействию с Европой оказались бесперспективным. По указке Запада Молдова разорвала отношения с Россией и прекратила сотрудничество с СНГ — это сильно повлияло на молдавский аграрный сектор и чревато разорением Молдовы», — сказала на брифинге Лозован.