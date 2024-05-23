Депутаты отметили, что полной упадок в сельхозсекторе начался сразу с приходом к власти правящей ныне партии «Действие и солидарность» и Майи Санду, которые закрыла для наших молдавских производителей все традиционные рынки, пообещав им преимущества в ЕС.
«Молдавские власти не продвигали молдавскую сельскохозяйственную продукцию и окрыли местный рынок для иностранных фруктов и овощей — это привело упадку отрасли. Три урожая сгнили в складах, власти продолжают игнорировать бастующих фермеров», — сказала Таубер.
Они убеждены, что спасение аграрного сектора должно начинаться на государственном уровне и поэтому предлагает ряд инициатив под общим названием «Покупай молдавское», в числе которых — увеличение субсидий, развитие экспортных рынков в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и продвижение отечественных товаров на внутреннем рынке.
«Спасение молдавского сельского хозяйства в ЕАЭС, ведь аграрные планы по взаимодействию с Европой оказались бесперспективным. По указке Запада Молдова разорвала отношения с Россией и прекратила сотрудничество с СНГ — это сильно повлияло на молдавский аграрный сектор и чревато разорением Молдовы», — сказала на брифинге Лозован.
Молдова была и остается аграрной страной, а уничтожение данной отрасли является преступлением против собственного народа, подчеркнули депутаты.