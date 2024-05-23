Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут

«Одна из основных жалоб граждан — длительное время ожидания в очереди к специалистам. Считаю, что время ожидания в поликлинике должно составлять не более 15 минут. При этом для посетителей должны быть созданы комфортные условия: кондиционирование в коридорах, соответствующее количество стульев, отремонтированные туалеты, рабочие лифты, освещение», — написал он в своем Telegram-канале по итогам рабочего совещания с руководителями медучреждений.