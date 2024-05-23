Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут

«Одна из основных жалоб граждан — длительное время ожидания в очереди к специалистам. Считаю, что время ожидания в поликлинике должно составлять не более 15 минут. При этом для посетителей должны быть созданы комфортные условия: кондиционирование в коридорах, соответствующее количество стульев, отремонтированные туалеты, рабочие лифты, освещение», — написал он в своем Telegram-канале по итогам рабочего совещания с руководителями медучреждений.
По словам главы республики, следует также проработать логистику внутри поликлиник, в частности, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам. Это позволит минимизировать передвижения пожилых и маломобильных пациентов.
«Главные врачи должны обеспечить возможность гражданам попасть на прием к узким специалистам: организовать работу врачей вахтовым методом по договору с другими медучреждениями. Если пациент будет направлен в частную клинику, то такой прием у врача должен осуществляться на бесплатной основе», — подчеркнул Аксенов.
Он отметил также, что количество обращений от пациентов за последнюю неделю уменьшилось на 40%, и поблагодарил врачей за работу с письмами и заявлениями.
В ходе предыдущего совещания с медиками, которое прошло 16 мая, глава республики заявил о создании единого центра приема звонков в Республиканской больнице имени Семашко. Это планируется сделать для оптимизации логистики пациентов. Кроме того, Аксенов заверил, что жизненно важные препараты для онкобольных скоро поступят адресатам.