Власти Татарстана рассказали подробности уничтожения украинского БПЛА

Росавиация сообщила в четверг, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.30 мск. Позднее временно была приостановлена работа аэропорта Нижнекамска.