Власти Татарстана рассказали подробности уничтожения украинского БПЛА

КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости. Разрушений на земле от сбитого беспилотника в Елабужском районе Татарстана нет, сообщил глава района Рустем Нуриев.
Росавиация сообщила в четверг, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.30 мск. Позднее временно была приостановлена работа аэропорта Нижнекамска.
Минобороны РФ сообщало, что около 14.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа — средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана.
«По информации Минобороны РФ, сегодня средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа на территории Елабужского района. Разрушений на земле нет», — написал Нуриев в своем Telegram-канале.
По его информации, оперативные службы и МЧС на месте проводят необходимые мероприятия. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет.