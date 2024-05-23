МИД РФ оценил отказ Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила германские власти за отказ признать блокаду Ленинграда геноцидом.
Решительным образом отвергаем и осуждаем позицию германских властей по данному вопросу… Она вызывает устойчивое чувство отвращения, потому что она аморальна.
Захарова также отметила, что отказ властей ФРГ признавать блокаду Ленинграда актом геноцида является частью их подхода к историческому прошлому своей страны.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что это решение следует из недавнего ответа на соответствующую ноту российского посольства в Германии.
В марте Россия направила Германии ноту с требованием официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Российская сторона считает преступления времен Великой Отечественной войны геноцидом советского народа, это закреплено решением Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2022 года и заявлением Госдумы от 22 марта 2023 года.