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Путин разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба

Президент Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку, причиненного России недружественными действиями США. Согласно указу, американское имущество в России можно использовать для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США.

Источник: РИА "Новости"

Указ опирается на федеральные законы № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». В соответствии с ними президент поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба.

Указ устанавливает, что правообладатель из РФ может судиться по российским законам для установления незаконного изъятия имущества со стороны США. Американское имущество в России, согласно указу, можно использовать для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США.

24 апреля Сенат США одобрил законопроект, который включает передачу Украине замороженных активов России.

В январе 2022 «РИА Новости» писало, что в России находятся $288 млрд активов западных компаний. В конце 2023 года эта сумма сократилась до $215 млрд, из которых $98,3 млрд приходится на Кипр и $50,1 млрд на Нидерланды.

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