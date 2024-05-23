Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер наградил медалями «За вклад в развитие Челябинской области» двух своих замов

Отмечены Виктор Мамин и Иван Куцевляк.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Текслер наградил медалями «За вклад в развитие Челябинской области» двух своих заместителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Виктор Мамин отмечен за «особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на повышение эффективности деятельности исполнительных органов и органов местного самоуправления Челябинской области, обеспечение общественно-политической стабильности в регионе, способствующей укреплению российской государственности».

Иван Куцевляк удостоен медали за «особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на развитие промышленного производства, обеспечение социально-экономического развития Челябинской области».