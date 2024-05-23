Текслер наградил медалями «За вклад в развитие Челябинской области» двух своих замов

Алексей Текслер наградил медалями «За вклад в развитие Челябинской области» двух своих заместителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Виктор Мамин отмечен за «особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на повышение эффективности деятельности исполнительных органов и органов местного самоуправления Челябинской области, обеспечение общественно-политической стабильности в регионе, способствующей укреплению российской государственности».
Иван Куцевляк удостоен медали за «особые заслуги в сфере государственного управления, направленные на развитие промышленного производства, обеспечение социально-экономического развития Челябинской области».