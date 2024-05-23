Виталий Кушнарёв вернётся в донское правительство из депутатов Госдумы

Депутат Государственной думы РФ от Ростовской области Виталий Кушнарёв досрочно сложит полномочия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комиссию Госдумы по контролю за сведениями о доходах и расходах депутатов и по мандатным вопросам.
Депутатские полномочия Виталия Кушнарева предлагается считать прекращенными с 27 мая 2024 года. Он перейдёт на должность заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта.
Последние несколько лет эту должность занимал Владимир Окунев. Первого апреля он ушёл по собственному желанию.
Сам Виталий Кушнарёв уже был министром транспорта, а в 2016—2019 годах занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону. В апреле 2019 года он ушёл в отставку, а в сентябре 2021 года был избран депутатом Госдумы.