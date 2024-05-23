Родился в Таганроге, учился в Новочеркасске: арестован замначальника Генштаба ВС РФ

По данным «Ъ», Вадим Шамарин родился в Таганроге в 1971 году. В 1992 году окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, а после еще несколько военных учебных заведений. За годы службы занимал высшие и руководящие должности в структурах Министерства обороны.