Родился в Таганроге, учился в Новочеркасске: арестован замначальника Генштаба ВС РФ

«Судом 22 мая Шамарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщила собеседница агентства.
Как пишет ТАСС, сумма взятки составляет как минимум 1 млн рублей. Следствие также наложило обременительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Шамарина.
По данным «Ъ», Вадим Шамарин родился в Таганроге в 1971 году. В 1992 году окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, а после еще несколько военных учебных заведений. За годы службы занимал высшие и руководящие должности в структурах Министерства обороны.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и др.
Отметим, что это не первое громкое задержание среди руководящего звена Минобороны. Так, в конце апреля был арестован замминистра обороны Тимур Иванов, в середине мая — начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Им вменяется получение взяток. Также по подозрению в мошенничестве суд арестовал бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова.