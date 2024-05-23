Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны даты визита президента России в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент России Владимир Путин посетит Узбекистан с государственным визитом 26—27 мая, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации ТАСС, о точных датах визита президента сообщил его помощник Юрий Ушаков.

Напомним, о визите Путина в Узбекистан стало известно во вторник 21 мая после телефонного разговора лидеров двух стран.

Путин Владимир