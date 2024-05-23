Стали известны даты визита президента России в Узбекистан

По информации ТАСС, о точных датах визита президента сообщил его помощник Юрий Ушаков.
Напомним, о визите Путина в Узбекистан стало известно во вторник 21 мая после телефонного разговора лидеров двух стран.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент России Владимир Путин посетит Узбекистан с государственным визитом
По информации ТАСС, о точных датах визита президента сообщил его помощник Юрий Ушаков.
Напомним, о визите Путина в Узбекистан стало известно во вторник 21 мая после телефонного разговора лидеров двух стран.