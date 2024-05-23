Кику призвал ЕС провести проверку использования выделенных Молдове денег

В обращении Кику отмечает, что многочисленные нарушения привели к потере доверия общества к процессам оценки судей и прокуроров, а также и в целом ходу реформы юстиции, и призывает провести аудит, чтобы проверить правильность использования средств, направленных ЕС на эти цели. ПРОМ также готова оказать поддержку и предоставить всю необходимую информацию для проведения процедуры аудита.