Кику призвал ЕС провести проверку использования выделенных Молдове денег

«В связи со скандалами, компрометирующими реформу юстиции и вовлечение в них самых коррумпированных лиц, связанных с Майей Санду и правлением PAS, ПРОМ обратилась в Счетную палату ЕС с просьбой провести аудит использования европейских денег для так называемой реформы юстиции, превращенной PAS в тривиальное отмывание денег».
Письмо было также направлено в адрес Миссии Европейского Союза в Республике Молдова.
В обращении Кику отмечает, что многочисленные нарушения привели к потере доверия общества к процессам оценки судей и прокуроров, а также и в целом ходу реформы юстиции, и призывает провести аудит, чтобы проверить правильность использования средств, направленных ЕС на эти цели. ПРОМ также готова оказать поддержку и предоставить всю необходимую информацию для проведения процедуры аудита.