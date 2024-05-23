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Кику призвал ЕС провести проверку использования выделенных Молдове денег

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Партия развития и объединения Молдовы (ПРОМ) направила письмо в Счетную палату Европейского Союза с призывом провести аудит использования европейских средств, направленных на реформу юстиции в республике. Об этом сообщил глава политформирования, экс-премьер Ион Кику.

Источник: Sputnik.md

«В связи со скандалами, компрометирующими реформу юстиции и вовлечение в них самых коррумпированных лиц, связанных с Майей Санду и правлением PAS, ПРОМ обратилась в Счетную палату ЕС с просьбой провести аудит использования европейских денег для так называемой реформы юстиции, превращенной PAS в тривиальное отмывание денег».

написал Кику в соцсетях.

Письмо было также направлено в адрес Миссии Европейского Союза в Республике Молдова.

В обращении Кику отмечает, что многочисленные нарушения привели к потере доверия общества к процессам оценки судей и прокуроров, а также и в целом ходу реформы юстиции, и призывает провести аудит, чтобы проверить правильность использования средств, направленных ЕС на эти цели. ПРОМ также готова оказать поддержку и предоставить всю необходимую информацию для проведения процедуры аудита.

экономика
ЕС