Алексей Текслер поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Копейске

Заявление о выплате подается управление социальной защиты населения администрации Копейска по адресу: Копейск, Ленина, 61 каб. 206 (часы работы: пон — чет с 8−30 до 17−30, пят с 08−30 до 16−15, перерыв на обед с 12−00 до 12−45). Консультации можно получить по телефону 8−351- 39−3−59−73.