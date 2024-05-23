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Алексей Текслер поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Копейске

Жители подтопленных домов в поселках Копейска получат единовременные выплаты по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Источник: Копейский рабочий

Пострадавшим от подтопления выплатят 20 тысяч рублей на человека единовременно, а также дополнительно 50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости.

Чтобы получить выплаты, нужно подать заявление в управление социальной защиты населения администрации Копейска. Факт утраты имущества первой необходимости установит специальная комиссия.

Заявление о выплате подается управление социальной защиты населения администрации Копейска по адресу: Копейск, Ленина, 61 каб. 206 (часы работы: пон — чет с 8−30 до 17−30, пят с 08−30 до 16−15, перерыв на обед с 12−00 до 12−45). Консультации можно получить по телефону 8−351- 39−3−59−73.

В поселках Копейского городского округа продолжают устранять последствия повышения уровня грунтовых вод. Подрядные организации работают круглосуточно.

Работы по устранению последствий повышения уровня грунтовых вод ведутся круглосуточно и будут продолжаться до достижения необходимых отметок.