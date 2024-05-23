Радий Хабиров встретился с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным.

— Совместно с коллективом управления мы решаем важные задачи транспортной отрасли. Тесно сотрудничаем в части повышения безопасности на наших дорогах. Важно, что есть конкретные результаты этой работы. В прошлом году число погибших на наших трассах удалось снизить до 390 человек, — отметил Радий Хабиров. — Кроме того, наладили эффективную работу и по борьбе с нелегальными перевозчиками. Её, безусловно, будем продолжать.