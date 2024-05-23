Радий Хабиров встретился с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным.

23 мая в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктором Басаргиным. На повестке — меры по выявлению и пресечению деятельности нелегальных пассажирских перевозчиков, развитие системы весогабаритного контроля на автомобильных трассах республики, повышение безопасности дорожного движения и другие актуальные вопросы.
Руководитель региона высоко оценил эффективность взаимодействия с Межтерриториальным управлением Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу.
— Совместно с коллективом управления мы решаем важные задачи транспортной отрасли. Тесно сотрудничаем в части повышения безопасности на наших дорогах. Важно, что есть конкретные результаты этой работы. В прошлом году число погибших на наших трассах удалось снизить до 390 человек, — отметил Радий Хабиров. — Кроме того, наладили эффективную работу и по борьбе с нелегальными перевозчиками. Её, безусловно, будем продолжать.
Отдельно Глава республики остановился на работе системы весогабаритного контроля.
— В Башкортостане, где традиционно большой объём грузоперевозок, особенно актуален вопрос весового контроля транспорта. На территории региона установлены 20 пунктов автоматического контроля. Прорабатываем дополнительные меры в части развития сети таких станций.
Напомним, в начале недели на «Транспортном часе» руководитель региона поручил представить предложения по установке дополнительных автоматических пунктов на автодорогах Мещегарово — Турналы — Мурсалимкино, Кропачёво — Месягутово — Ачит и Мурсалимкино — Сулея. Это необходимо для контроля потока грузового транспорта, который перевозит стройматериалы, добываемые на местных карьерах.
Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин на встрече выразил признательность Главе Башкортостана за личное внимание к развитию транспортной инфраструктуры региона.
— Очень хорошее впечатление оставил уфимский международный аэропорт, в целом дорожная сеть столицы республики, — отметил Виктор Басаргин. — Сегодня воздушные ворота Уфы ежегодно обслуживают порядка 5 млн пассажиров. При этом в планах — довести этот показатель до 7 млн человек. Это, конечно, высочайшая планка. Поэтому важно вместе работать над достижением этой цели.
Руководитель ведомства также заявил, что Ространснадзор продолжит активную работу по пресечению деятельности нелегальных пассажирских перевозчиков и весогабаритному контролю грузового транспорта.
— Будем всесторонне содействовать решению этих вопросов, — подчеркнул Виктор Басаргин. — Перед визитом в Башкортостан я встречался с министром транспорта России Романом Старовойтом. Он акцентирует наше внимание на поддержке региона. Поэтому будем активно работать с вами.
В завершение встречи руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин за большой вклад в совместную работу вручил Главе Башкортостана Радию Хабирову ведомственную награду — медаль «За взаимодействие».