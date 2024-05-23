Евгений Куйвашев поручил запустить «Ласточку» из Екатеринбурга до Ирбита

«Мы поставили перед собой задачу к юбилею Ирбита обеспечить качественные преобразования в экономике и социальной сфере города, в инфраструктурном развитии, благоустройстве территорий. Сделать жизнь ирбитчан удобней и комфортней», — сказал господин Куйвашев в ходе выездного заседания правительства региона в Ирбите.