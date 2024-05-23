Евгений Куйвашев поручил запустить «Ласточку» из Екатеринбурга до Ирбита

Отмечается, что поручение дано в рамках подготовки к 400-летию города, которое отметят в 2031 году.
«Мы поставили перед собой задачу к юбилею Ирбита обеспечить качественные преобразования в экономике и социальной сфере города, в инфраструктурном развитии, благоустройстве территорий. Сделать жизнь ирбитчан удобней и комфортней», — сказал господин Куйвашев в ходе выездного заседания правительства региона в Ирбите.
Губернатор поручил привести в нормативное состояние здания, которые находятся в собственности региональных министерств; создать рабочую группу по подготовке производственной программы застройщиков, которые работают в Ирбите, и перенести предприятия на производственные площадки в отдалении от центра города.
Напомним, Евгений Куйвашев подписал указ о подготовке к празднованию 400-летия Ирбита в сентябре 2023 года. Власти региона направят на повышение показателей социально-экономического развития города 18 млрд руб. до 2031 года. В рамках программы планируется строительство второй ветки водовода, очистных сооружений, транзитной дороги через территорию бывшего Ирбитского мотоциклетного завода, ликвидация аварийного жилья, создание пешеходной Красноармейскую улицу напротив Пассажа.