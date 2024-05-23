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Король Бахрейна приедет на саммит БРИКС в Казань

Король Бахрейна Хамад Бен Исой Аль Халифа приедет в Казань на саммит БРИКС. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

Посетить саммит БРИКС в Казани королю Бахрейна предложил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров. В итоге приглашение, по словам господина Ушакова, было принято.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.