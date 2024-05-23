Токаев провел в Сингапуре встречу по вопросам реализации проекта Alatau City

«Мы намерены построить совершенно новый интегрированный мегаполис в стиле Сингапура, который может стать ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам. Продуманная инфраструктура, применение инновационных технологий при строительстве жилья, акцент на перспективные отрасли — все это критически важные элементы, обеспечивающие успех Alatau City как проекта устойчивого развития. Развитие инновационных секторов, таких как IТ, стартапы, исследования и разработки, устойчивое производство, возобновляемые источники энергии, агробизнес, здравоохранение, должно демонстрировать отход от традиционных отраслей, основанных на потреблении ресурсов. Очевидно, что создание зеленого, устойчивого и инклюзивного города требует интенсивной координации политики и инвестиционных условий. Поэтому правительство Казахстана создало СЭЗ Alatau площадью около тысячи квадратных километров», — сказал глава государства.