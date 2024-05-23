В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции

Делегация комиссии во главе с председателем Клэр Бази-Малори находится с визитом в Кишиневе, они принимают участие в Конгрессе европейских конституционных судов. Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.
«На сегодняшний день сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе, и в крайней степени политизирована. Конституционный суд страны находится под политическим влиянием, поскольку состоит из бывших юристов правящей партии “Действие и солидарность” (ПДС), большинство членов Центральной избирательной комиссии являются представителями ПДС, незаконный запрет политических партий нарушает права тысяч избирателей», — сказал Старыш.
Депутат также подчеркнул, что «необдуманная реформа юстиции нынешних властей вызвала массовое бегство судей и системы».
Пресс-служба оппозиционного в Молдавии блока Коммунистов и социалистов (БКС) также сообщила, что делегацию Венецианской комиссии ознакомили с фактами участившихся случаях нарушения прав человека в республике, ограничении права на свободу выражения мнений, политическом контроле СМИ и преследовании оппозиции.