В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции

Делегация комиссии во главе с председателем Клэр Бази-Малори находится с визитом в Кишиневе, они принимают участие в Конгрессе европейских конституционных судов. Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.