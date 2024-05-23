Власти Германии отказались признать блокаду Ленинграда геноцидом

— С западной точки зрения ситуация может не подходить «по формальным признакам». Мы то знаем, что это — преступление. А они могут сказать, что нет такой нации, этнической группы — народ Ленинграда. И что там войска вермахта морили голодом и убивали обстрелами сотни тысяч людей не одной «расовой группы», — заявил Матонин.