Власти Германии отказались признать блокаду Ленинграда геноцидом

Германия отказалась признать блокаду Ленинграда геноцидом. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
— Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда. Это следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны.
Представитель МИДа РФ добавила, что Россия осуждает и отвергает позицию германских властей по этому вопросу.
— Россия продолжит на всех уровнях и международных площадках добиваться восстановления исторической справедливости и официального признания факта геноцида Третьим Рейхом народов Советского Союза, — резюмировала Захарова.
К слову, посольство России в Берлине передало ноту в МИД ФРГ в конце февраля этого года. Российская сторона предложила германской официально признать преступления Третьего Рейха, в том числе блокаду Ленинграда, актом геноцида. Известно об этом стало в марте. Тогда же шансы на успех в беседе с «Комсомольской правдой» оценил писатель и историк Евгений Матонин, автор книги «Ленинград. От “Искры” до “Январского грома”».
— С западной точки зрения ситуация может не подходить «по формальным признакам». Мы то знаем, что это — преступление. А они могут сказать, что нет такой нации, этнической группы — народ Ленинграда. И что там войска вермахта морили голодом и убивали обстрелами сотни тысяч людей не одной «расовой группы», — заявил Матонин.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Ее удалось прервать только 18 января 1943 года. Однако полное ее снятие произошло 27 января 1944 года. Так, почти 900 дней жители города сталкивались с холодом, голодом и смертью. За эти годы погибло не менее одного миллиона людей.
Напомним, в октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Период с 1941 по 1944 года оккупация властями и войсками Германии и их пособниками признана военным преступлением.
— Установлено, что количество жителей, погибших в результате блокады города, значительно больше, чем определено Ленинградской областной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, и составило не менее одного миллиона 93 тысяч человек, — отметили в пресс-службы Прокуратуры по Петербургу.
Заседания проходили при участии историков, исследователей, а также местных жителей. Впервые были представлены архивные документы и множество материал, свидетельствующих о том, что захватчики осуществляли «культурный» геноцид города. Уникальные исторические объекты культурного значения разрушали, также были попытки искоренить историческую и культурную самоидентичность народов Советского Союза.
Кроме того, за время разбирательств удалось определить размер ущерба, причиненный Ленинграду и его жителям. По состоянию на октябрь 2022 года, он составлял 35,3 триллиона рублей.