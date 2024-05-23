Кадыров словами «ищем работу» ответил на вопрос о новой должности Даудова

Магомед Даудов работал в правительстве Чечни с 2010 года. Летом 2015 года стал председателем чеченского парламента. 15 мая он объявил о своей отставке, а сегодня, 23 мая, сообщил, что покидает пост президента грозненского футбольного клуба «Ахмат».