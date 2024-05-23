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Кадыров словами «ищем работу» ответил на вопрос о новой должности Даудова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что новая должность для бывшего председателя чеченского парламента Магомеда Даудова пока не определена. 15 мая господин Даудов объявил о своей досрочной отставке спустя девять лет на посту спикера парламента.

Источник: РИА "Новости"

Журналисты Telegram-канала Shot спросили Рамзана Кадырова, где будет работать Магомед Даудов после отставки. «Ищем работу для него», — ответил глава Чечни. На уточняющий вопрос, останется ли господин Даудов работать в республике или перейдет на федеральный уровень, Рамзан Кадыров сказал: «Не знаем пока».

Магомед Даудов работал в правительстве Чечни с 2010 года. Летом 2015 года стал председателем чеченского парламента. 15 мая он объявил о своей отставке, а сегодня, 23 мая, сообщил, что покидает пост президента грозненского футбольного клуба «Ахмат».

Должность спикера парламента Чечни вместо господина Даудова занял Шаид Жамалдаев, который ранее был министром по национальной политике региона и депутатом парламента. На посту президента «Ахмата» Магомеда Даудова сменил старший сын Рамзана Кадырова министр спорта Чечни Ахмат Кадыров.