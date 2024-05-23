Кадыров словами «ищем работу» ответил на вопрос о новой должности Даудова

Журналисты Telegram-канала Shot спросили Рамзана Кадырова, где будет работать Магомед Даудов после отставки. «Ищем работу для него», — ответил глава Чечни. На уточняющий вопрос, останется ли господин Даудов работать в республике или перейдет на федеральный уровень, Рамзан Кадыров сказал: «Не знаем пока».
Магомед Даудов работал в правительстве Чечни с 2010 года. Летом 2015 года стал председателем чеченского парламента. 15 мая он объявил о своей отставке, а сегодня, 23 мая, сообщил, что покидает пост президента грозненского футбольного клуба «Ахмат».
Должность спикера парламента Чечни вместо господина Даудова занял Шаид Жамалдаев, который ранее был министром по национальной политике региона и депутатом парламента. На посту президента «Ахмата» Магомеда Даудова сменил старший сын Рамзана Кадырова министр спорта Чечни Ахмат Кадыров.