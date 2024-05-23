Самара растет и развивается. Глава города назвала достижения 2023 года

«В очередной раз отметил, что доклад прошедшего года не просто плавно переходит в задачи, а переходит в те мероприятия, которые мы уже начали реализовывать в прошедшем периоде 2024 года. Эта деятельность требует правильного, конструктивного подхода, работы единой командой. Все предложения, которые поступают нам от жителей, мы реализуем. И за это, от имени депутатов, благодарю вас, Елена Владимировна. Спасибо за совместную работу, за поддержку горожан, за служение отечеству», — резюмировал Председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев.