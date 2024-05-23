Самара растет и развивается. Глава города назвала достижения 2023 года

В четверг, 23 мая, на 56 заседании Думы городского округа глава Самары Елена Лапушкина отчиталась за работу городской администрации в 2023 году.
Доходы растут.
В прошлом году, несмотря на санкционную политику, экономика Самары продолжала устойчиво развиваться. Положительная динамика сохранялась во всех основных отраслях экономики: промышленности, строительстве, сфере потребительского рынка. Наращивал темпы оборонно-промышленный комплекс. Стабильный рост отмечался в сфере IT-технологий, туризма и услуг: здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Благодаря эффективному взаимодействию городского округа Самара с правительством Самарской области в части привлечения дополнительных средств, а также ежегодно проводимой работе по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, «собственная» доходная часть бюджета увеличилась на 2,2 млрд. рублей или на 12% и составила 21 млрд. рублей. Задолженность по налоговым и неналоговым платежам по сравнению с началом 2023 года снизилась на 27%.
Глава Самары отметила, что «в 2023 году целях увеличения налоговой базы и наведения порядка была выстроена работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. В рамках полномочия, которое передали муниципалитетам Федеральным законом в 2020 году, Росреестр передал данные о десяти тысячах земельных участках и 172 тысячах объектов недвижимости, в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях. По состоянию на 26 апреля текущего года отработано 92% объектов из указанного списка».
80% бюджета — на социальные нужды.
Расходы бюджета городского округа Самара составили 42,6 млрд. рублей. Приоритетными направлениями расходов являлось финансирование социально значимых отраслей — на эти цели направлено более 80% бюджета.
Администрация города продолжает планомерную работу по созданию мест в учреждениях дошкольного образования.
В 2023 году введен в эксплуатацию детский сад на 240 мест, в том числе 80 ясельных в Промышленном районе. За счет капитального ремонта трех зданий, возвращенных в систему дошкольного образования, открыто дополнительно 353 места, из них 140 ясельных. В рамках реализации национального проекта «Демография» было создано 360 мест за счет перепрофилирования.
В 2023 году дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах.
«Благодаря реализации нацпроектов выполнена задача, поставленная Президентом России — до конца 2023 года обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. По итогам 2022 года этот показатель составлял 98%», — подчеркнула Елена Лапушкина.
Особое внимание уделяется модернизации, обновлению и безопасности общеобразовательных учреждений. В прошлом году в 64 школах был проведен капитальный ремонт, в одиннадцати — обновлены пищеблоки, в 115 — укреплена материально-техническая база: приобретены мебель, медицинское, спортивное и технологическое оборудование, компьютерная техника.
Сейчас в Самаре все школы обеспечены охраной силами частных охранных предприятий и организаций, средствами управления эвакуацией людей, металлодетекторами, кнопками экстренного вызова полиции. В 2023 году на оснащение школ системами наружного освещения, видеонаблюдения и противопожарной безопасности направлено более 156 млн. рублей.
«Еще одно важное направление работы администрации — оказание адресной помощи социально незащищенным категориям граждан. В настоящее время в Самаре оказывается 72 меры социальной поддержки, из них 36 — за счет средств бюджета города. В 2023 году введено три новые меры соцподдержки, — добавила Елена Лапушкина. — Городскими мерами поддержки воспользовались около 100 тысяч человек. Также в прошлом году свои жилищные условия улучшили 210 молодых семей; 251 человек из числа детей-сирот получил ключи от новых квартир».
Спорт и культура.
Сферам культуры и спорта также уделяется внимание. Ежегодно увеличивается количество спортивных мероприятий, растет численность жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. В 2023 году завершено строительство бассейна на территории Куйбышевского района. Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Прибрежный, модульного спортивного зала в Ленинском районе.
В рамках национального проекта «Культура» ведется реконструкция здания театра для детей и молодежи «Мастерская» на улице Чернореченская. Здесь создается многофункциональное театрально-концертное пространство. Для самарских театров и музеев закуплено современное специализированное оборудование.
Новый подход к развитию города.
2023 стал годом внедрения нового подхода к комплексной застройке территории. По словам Елены Лапушкиной: «это позволит решить проблемы сноса аварийных и ветхих домов, обеспечить новые микрорайоны социальными объектами и инфраструктурой. Заключены 5 договоров с инвесторами о комплексном развитии территорий в Октябрьском, Кировском и Куйбышевском районах. В рамках их реализации за счет средств инвесторов будут построены и переданы в муниципалитет пять дошкольных образовательных учреждений для размещения 970 воспитанников, освобождены и переданы в муниципалитет земельные участки под строительство четырех общеобразовательных учреждений для 1750 учащихся».
В настоящее время готовится документация для проведения аукционов еще по четырем территориям.
В целях сохранения и развития исторического центра Самары в течение 2023 года активно велась работа над Концепцией устойчивого развития территории исторического поселения. Принята соответствующая муниципальная программа.
Администрация города по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова взяла на себя координирующую функцию по межведомственному взаимодействию в рамках этого направления деятельности. Самара встретила на своей площадке всероссийский фестиваль «Архнаследие», эксперты которого дали высокую оценку наработкам нашего региона в области исторического поселения.
Параллельно с разработкой концепции был подготовлен пакет преференций для инвесторов, готовых купить или взять в аренду объект недвижимости в историческом центре, обновлена программа «аренда за рубль».
В 2023 году продолжилось переселение граждан из аварийного жилищного фонда: в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» новые квартиры получили 1 115 семей, что на 351 семью больше, чем в 2022 году.
Дороги и тротуары — сколько отремонтировано?
Особое внимание уделяются ремонту автомобильных дорог, благоустройству общественных и дворовых территорий. Так, в 2023 году отремонтированы дороги общей протяженностью 44,5 км. В рамках развития транспортной инфраструктуры выполнен ремонт дорожного полотна по ул. Земеца с путепроводом «139 км». Стартовало строительство двух дорог в микрорайоне «Амград». Начаты строительно-монтажные работы по реконструкции первой очереди улицы 22 Партсъезда от ул. Солнечной до Московского шоссе. В Самаре действует отдельная подпрограмма, предусматривающая ремонт тротуаров за счет средств местного бюджета. В 2023 году отремонтированы 25 таких участков. Выполнен ремонт проездов на 111 дворовых территориях.
Есть, где отдохнуть.
В прошлом году были благоустроены семь мест массового отдыха: парк «Воронежские озера» (2 этап), парк «Молодежный» (2 этап), «Ерик парк» (2 этап), сквер "Самарец, сквер имени В. Высоцкого, сквер по ул. Ново-Садовой, 22−24, сквер Первых космонавтов.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» выполнено благоустройство 51 двора, по Губернаторскому проекту «Содействие» обновлено 25 территорий, в рамках проекта «Твой конструктор двора» реализовано 75 общественных инициатив.
Дома должны быть теплыми.
В 2023 году продолжалась перекладка теплосетей в рамках реализуемой модели «альткотельная». На территории города за счет внебюджетных средств проведены строительно-монтажные работы на 23 объектах, в том числе реконструкция тепловых сетей по 18 адресам протяженностью 14,4 км.
Завершено строительство котельной в Куйбышевском районе, часть потребителей по ул. Егорова уже переведены на новый источник тепла.
Общественный транспорт добавили.
«Обеспечение городских транспортных перевозок — одна из самых важных тем, которая затрагивает удобство и комфорт большинства горожан. В 2023 году реализован ряд стратегических решений, призванных повысить качество работы общественного транспорта», — рассказала Глава города.
Так, в прошлом году для работы на городских маршрутах закуплено 62 единицы подвижного состава: 50 автобусов и 12 трамвайных вагонов.
Запущена программа капитального ремонта трамвайных вагонов. Для трех трамваев заказаны новые кузова. Продолжена модернизация вагонов метро и оснащение станций техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.
Также в 2023 году продолжена реализация мер, направленных на улучшение транспортного обслуживания отдаленных районов. Так, 50 новых автобусов преимущественно распределены на маршруты, обслуживающие Красноглинский и Куйбышевский районы. Запущены новые автобусные маршруты № 84 (Железнодорожный вокзал — ул. Батайская), № 215 (пос. Сухая Самарка — Автовокзал «Центральный»), № 83 (улица Ташкентская — Жилой комплекс «Лесная поляна»).
Стартовала программа капитального ремонта трамвайных линий. В 2023 году заключен договор на выполнение первого этапа работ по ул. Ново-Садовой от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной. Работы на этом участке уже ведутся.
Помощь семьям участников СВО.
Одной из важнейших задач в 2023 году было решение вопросов, связанных с проведением специальной военной операции. Городской округ Самара оказывает меры социальной поддержки семьям военнослужащих, участвующих в СВО, такие как: обеспечение бесплатным горячим питанием школьников, бесплатное посещение секций и другие. Регулярно собираются и отправляются гуманитарные грузы; ведется поддержка волонтеров, общественных организаций, ТОСов и активистов.
На постоянной основе проводятся встречи с семьями мобилизованных в формате личных приемов. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова введена система социальных паспортов и закрепления кураторов за семьями участников СВО. Администрация города активно участвует в программе «Возвращение», призванной оказывать содействие военнослужащим, прибывающим в отпуск.
Оценили положительно.
«2023 год был сложным, насыщенным разными событиями, серьезными задачами. Сейчас, по прошествии некоторого времени, уже можно сказать, что мы с вами со всеми вызовами справились. Результаты выборов Президента Российской Федерации показали сплоченность нашего общества, единение вокруг общих задач, — подвела итог глава Самары. — Впереди новые задачи, и мы в текущем году уже приступили к их решению. Это продолжение реализации действующих и внедрение новых национальных проектов, исполнение поручений Президента и Губернатора, поддержка мероприятий в рамках Года семьи, особое внимание вопросам обеспечения безопасности и профилактике терроризма и экстремизма, и, конечно же, всеобъемлющая помощь фронту! Мы должны и будем делать все возможное для поддержки наших земляков на линии боевого соприкосновения и членов их семей, для обеспечения движения вперед нашей армии, для достижения общей Победы!».
По итогам выступления Елены Лапушкиной с ежегодным докладом свою оценку деятельности Администрации Самары дали и депутаты.
Так, председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Юрий Левин отметил, что одно из главных достижений в финансовом блоке за прошлый год — увеличение собственных доходов города: «Это те средства, которые мы получаем за счет неналоговых и налоговых поступлений. Их увеличение — крайне важная задача. Эти деньги впоследствии будут направлены для решения множества вопросов, в том числе и социального характера. В целом, в прошедшем году работа велась продуктивно. В части исполнения бюджета, как в доходной, так и расходной частях — показатели хорошие».
Положительную динамику отметили и в сфере образования: «Ликвидация очередности в образовательные учреждения для детей от трех до семи лет и очередности для ребят до трех лет — большое достижение. Это сильно поможет, в первую очередь, родителям. В целом, дошкольное образование стало доступнее. Очень отрадно, что положительные изменения происходят во всех сферах», — подчеркнул председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев.
«В очередной раз отметил, что доклад прошедшего года не просто плавно переходит в задачи, а переходит в те мероприятия, которые мы уже начали реализовывать в прошедшем периоде 2024 года. Эта деятельность требует правильного, конструктивного подхода, работы единой командой. Все предложения, которые поступают нам от жителей, мы реализуем. И за это, от имени депутатов, благодарю вас, Елена Владимировна. Спасибо за совместную работу, за поддержку горожан, за служение отечеству», — резюмировал Председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев.