В Ростовской области планируется создать центр по изучению Китая

Конкретные вопросы сотрудничества обсуждались на встрече губернатора с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Моргуловым. Встреча прошла в рамках Дней Ростовской области, стартовавших в Пекине.
«Донская делегация — первая из региональных делегаций, приехавшая в Китай после недавнего визита президента России Владимира Путина. КНР является одним из перспективных внешнеэкономических партнеров Ростовской области. Только за 2023 год экспорт из Ростовской области в Китай вырос в 2,7 раза. Мы открыты к сотрудничеству, готовы развивать и поддерживать совместные инвестиционные проекты по всем направлениям», — отметил Василий Голубев.
Губернатор рассказал об экономическом потенциале донского края. Он выразил заинтересованность в локализации китайских производств на Дону и привлечении китайских инвесторов к работе в особой экономической зоне «Ростовская».
Обсуждалась также возможность создания на базе вузов центров по изучению России и Китая на паритетной основе — в Ростовской области и в Китае.
Посол Игорь Моргулов выразил готовность оказывать поддержку всем совместным начинаниям.