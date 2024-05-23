В Ростовской области планируется создать центр по изучению Китая

«Донская делегация — первая из региональных делегаций, приехавшая в Китай после недавнего визита президента России Владимира Путина. КНР является одним из перспективных внешнеэкономических партнеров Ростовской области. Только за 2023 год экспорт из Ростовской области в Китай вырос в 2,7 раза. Мы открыты к сотрудничеству, готовы развивать и поддерживать совместные инвестиционные проекты по всем направлениям», — отметил Василий Голубев.