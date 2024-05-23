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В Ростовской области планируется создать центр по изучению Китая

Ростовская область, 23 мая 2024. DON24.RU. Ростовская область заинтересована в укреплении партнерства с Китаем. Об этом заявил губернатор Василий Голубев, который находится с рабочим визитом в Пекине.

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

Конкретные вопросы сотрудничества обсуждались на встрече губернатора с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Моргуловым. Встреча прошла в рамках Дней Ростовской области, стартовавших в Пекине.

«Донская делегация — первая из региональных делегаций, приехавшая в Китай после недавнего визита президента России Владимира Путина. КНР является одним из перспективных внешнеэкономических партнеров Ростовской области. Только за 2023 год экспорт из Ростовской области в Китай вырос в 2,7 раза. Мы открыты к сотрудничеству, готовы развивать и поддерживать совместные инвестиционные проекты по всем направлениям», — отметил Василий Голубев.

Губернатор рассказал об экономическом потенциале донского края. Он выразил заинтересованность в локализации китайских производств на Дону и привлечении китайских инвесторов к работе в особой экономической зоне «Ростовская».

Обсуждалась также возможность создания на базе вузов центров по изучению России и Китая на паритетной основе — в Ростовской области и в Китае.

Посол Игорь Моргулов выразил готовность оказывать поддержку всем совместным начинаниям.