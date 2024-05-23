В Алматы назвали главные ценности казахстанцев

— Любовь к чтению — показатель культуры общества. Для воспитания молодежи в духе патриотизма и формирования единой нации, сочувствующей стране, очень важно инициировать работу по поддержке и развитии культуры чтения. В этой связи и с целью содействия продвижению государственного языка, как языка межэтнического общения, его использованию в повседневной жизни и популяризации литературно-культурного наследия этносов Казахстана, наше министерство предлагает реализовать акции «Кiтапханага кiтап сыйлайык» по передаче книг в библиотеки и «Кiтап — саркылмас казына» по переводу на государственный язык книг, которые являются нравственно-художественными трудами, настоящими шедеврами казахстанских писателей и поэтов! В нашей работе мы рассчитываем на молодежь — движущую силу общества. Молодежь нужно не просто вовлекать во все проекты, но и внимательно прислушиваться к озвученным юными казахстанцами идеям, построить с ними доверительный диалог. Новые времена требуют новых подходов. Необходимо снимать мотивационные ролики и подкасты с известными успешными казахстанцами, признанными лидерами мнений. Надо продвигать важные социальные проекты и рассказывать о деятельности АНК в социальных сетях, создавать аккаунты с полезным, образовательным и позитивным контентом!