В Алматы назвали главные ценности казахстанцев

Совещание открыл заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов. В приветственной речи он отметил, что в следующем году АНК отмечает 30-летний юбилей деятельности, и за долгие годы организация, объединяющая представителей разных национальностей, в мире и согласии проживающих на гостеприимной и радушной казахской земле, добилась внушительных успехов. АНК принимает активное участие в различных мероприятиях, направленных на укрепление дружбы, мира и взаимного уважения казастанцев друг к другу, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Казахстанцы вместе отмечают государственные и религиозные праздники, поздравляют друзей и соседей с Наурызом, Рождеством и Новым годом.
— Всей страной мы переживаем до сих пор последствия паводков, никого не оставила равнодушным общая беда. Многие мероприятия АНК были перенесены и даже отменены. Члены Ассамблеи народа Казахстана тоже не остались в стороне и пришли на помощь людям, пострадавшим от водной стихии. Команда АНК провела республиканскую социальную акцию «Жүректен жүрекке» по оказанию поддержки нашим землякам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. К проекту подключились парни и девушки из молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев всегда высоко отмечает роль волонтерства в стране, и отрадно видеть, с каким искренним энтузиазмом выразили желание помочь незнакомым им людям не только взрослые люди, но и студенты. Наше единство не в красивых громких словах, а в благородных поступках, идущих от чистого сердца! — сказал Марат Азильханов и от себя лично поблагодарил всех, кто протянул руку помощи жителям регионов, которым паводки нанесли серьезный урон.
На XXXIII сессии АНК Касым-Жомарт Токаев разъяснил значение и посыл повестки, обозначенной как «Единство. Созидание. Прогресс». Президент сказал, что единство и солидарность всегда были, есть и останутся главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. Глава государства подчеркнул необходимость синхронизировать деятельность Ассамблеи с новой гуманитарно-идеологической доктриной и важность формирования в обществе атмосферы нулевой терпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на языковой, этнической, религиозной или культурной почве.
— Несмотря на возникающие сложные вызовы и угрозы, наша страна будет твердо претворять в жизнь свои стратегические цели и установки. За короткий период нами пройден большой путь системных политических реформ. В результате все ветви власти заработали в новой системе координат, в центре которой — защита и продвижение законных интересов, прав и свобод человека. Начат переход к новой экономической модели, базирующейся на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывающий прочную основу повышения благополучия всего народа. Мы все — граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей родины. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель — построение справедливого Казахстана!
Задачи, поставленные президентом, АНК всегда реализует в полной мере. И нельзя не признать, что вместе с членами, за плечами которых огромный опыт, плечом к плечу трудятся представители молодого поколения, юные патриоты нашей общей родины, делающие все от них зависящее для процветания Казахстана. При поддержке и по инициативе Ассамблеи проходят во всех городах и регионах мероприятия социальной направленности, конкурсы, фестивали, совещания в формате круглого стола, премьеры спектаклей, презентации книг современных казахских писателей и классиков мировой и отечественной художественной литературы. О важности чтения Касым—Жомарт Токаев говорил на третьем заседании Национального курултая «Адал адам — Адал енбек — Адал табыс». Президент выступает за укоренение в обществе высокой культуры чтения.
— Любовь к чтению — показатель культуры общества. Для воспитания молодежи в духе патриотизма и формирования единой нации, сочувствующей стране, очень важно инициировать работу по поддержке и развитии культуры чтения. В этой связи и с целью содействия продвижению государственного языка, как языка межэтнического общения, его использованию в повседневной жизни и популяризации литературно-культурного наследия этносов Казахстана, наше министерство предлагает реализовать акции «Кiтапханага кiтап сыйлайык» по передаче книг в библиотеки и «Кiтап — саркылмас казына» по переводу на государственный язык книг, которые являются нравственно-художественными трудами, настоящими шедеврами казахстанских писателей и поэтов! В нашей работе мы рассчитываем на молодежь — движущую силу общества. Молодежь нужно не просто вовлекать во все проекты, но и внимательно прислушиваться к озвученным юными казахстанцами идеям, построить с ними доверительный диалог. Новые времена требуют новых подходов. Необходимо снимать мотивационные ролики и подкасты с известными успешными казахстанцами, признанными лидерами мнений. Надо продвигать важные социальные проекты и рассказывать о деятельности АНК в социальных сетях, создавать аккаунты с полезным, образовательным и позитивным контентом!
Президент на XXXIII сессии АНК указал на необходимость укрепления институционального потенциала Ассамблеи, усиления ее взаимодействия с государственными органами, парламентом и маслихатами, и увеличения роли и авторитета АНК в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ, осуществлении практической деятельности по выявлению и превентивному устранению возможных очагов этносоциальной напряженности. Председатель Ассоциации корейцев Казахстана Юрий Шин в своем выступлении сделал акцент именно на эти темы, также он рассказал о необычном уникальном подарке, предназначенном для всех казахстанцев.
— В новом городе Алатау, распложенным между Алматы и Конаевым, появится этнопарк дружбы и согласия, на территории которого каждый этнос Казахстана сможет продемонстрировать свои народные ремесла, познакомить желающих с традициями и обычаями. Проект уже утвержден и всех нас ждет большая, но очень приятная совместная работа по его претворению в жизнь!
В Доме дружбы неизменно царит теплая семейная атмосфера. Здесь никто не чувствует себя гостем, и каждый готов поделиться собственным мнением, надеждами и ожиданиями. Членов АНК объединяет преданность родине и верность фундаментальным ценностям казахстанского общества: справедливости, ответственности, законопослушности, трудолюбию, честности, порядочности, профессионализму и врожденному дару казахстанцев — уважению к представителям разных национальностей.
— Казахстан много лет назад стал домом для моего дедушки, дважды бежавшего из плена во времена Великой Отечественной войны, и бабушки — дочери ссыльного поляка. Деда реабилитировали, но он принял решение покинуть родные места, где ему постоянно приходилось сталкиваться с несправедливым к себе отношением. Я родилась в Казахстане, и считаю его моей родиной, люблю его и горжусь красотами моей отчизны и живущими здесь людьми с неравнодушными золотыми сердцами. Ассоциация армянских культурных центров состоит из 13 организаций, открытых и успешно действующих в разных регионах республики. При центрах работают творческие студии и наши хореографы и педагоги по вокалу обучают казахстанцев армянским танцам и песням. И мне отрадно видеть, что армянская культура вызывает интерес у казахов, русских, уйгуров и корейцев. Казахстан — наш общий дом, и все мы — его одинаково любимые дети!
Ассамблея народа Казахстана по праву считается ключевым институтом, составляющим фундамент казахстанской государственности, и структурой, служащей укреплению мира и согласия в республике. АНК соединяет все этносы, и работающих в организации казахстанцев смело можно назвать посланниками единства. Они выполняют свою работу, не ожидая славы, чествования и слов благодарности, не кричат о них в социальных сетях и не приглашают на мероприятия журналистов и блогеров, чтобы те расхвалили их в статьях и постах. Но их благородные поступки не остаются незамеченными. В завершении совещания членов АНК, внесших значительный вклад в укрепление межэтнических отношений, наградили нагрудным знаком «Алғыс».