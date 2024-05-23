Текслер обратился к жителям Челябинской области: Признателен вам за неравнодушие

Алексей Текслер обратился к жителям Челябинской области — видео он опубликовал в своем Telegram-канале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, 23 мая региональное отделение «Единой России» поддержало кандидатуру Текслера для выдвижения на новый срок на должность губернатора.
Пресс-служба партии также информирует, что в обращении полпреда президента в УрФО Владимира Якушева отмечается, что кандидатура Текслера была поддержана президентом Владимиром Путиным во время его февральского визита на Южный Урал.
«Сегодня меня спросили, планирую ли я продолжить работу в должности губернатора Челябинской области. На видео мой ответ. Если коротко: да, готов продолжать работу в родном регионе. Все эти годы мы работали вместе. Признателен вам за идеи, активность, постоянную обратную связь. За неравнодушие. Мы любим свою родную землю, сделаем все, чтобы Челябинская область развивалась и двигалась только вперед», — сказал глава региона.
Текслер избран губернатором на первый срок в сентябре 2019 года, он набрал более 69% голосов избирателей.
Выборы главы Челябинской области пройдут в сентябре 2024 года.