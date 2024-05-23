Текслер обратился к жителям Челябинской области: Признателен вам за неравнодушие

«Сегодня меня спросили, планирую ли я продолжить работу в должности губернатора Челябинской области. На видео мой ответ. Если коротко: да, готов продолжать работу в родном регионе. Все эти годы мы работали вместе. Признателен вам за идеи, активность, постоянную обратную связь. За неравнодушие. Мы любим свою родную землю, сделаем все, чтобы Челябинская область развивалась и двигалась только вперед», — сказал глава региона.