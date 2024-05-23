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На Украине признали неприятную правду о финансировании ВСУ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинскому бюджету на военные нужды до конца года не хватает 300 миллиардов гривен (более 7,5 миллиарда долларов), перекрыть дефицит финансирования власти планируют за счет повышения налогов, сообщил в четверг украинский парламентарий Даниил Гетманцев.

Источник: AP 2023

Кабинет министров Украины планирует повысить в три раза «военный налог» и НДС, сообщил в четверг украинский Forbes, чьи журналисты пообщались с депутатами Верховной рады и членами правительства.

«Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнеров. О какой сумме идет речь? Кабинет министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 миллиардов (гривен, более 7,5 миллиарда долларов — ред.) до конца года», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что украинская армия финансируется преимущественно за счет налогов. По его мнению, кабмин должен предложить пути увеличения поступлений в бюджет, чего невозможно достичь, минуя основные налоги. Так, по его мнению, изменения могут затронуть бюджетообразующие прямые и косвенные налоги, в том числе НДС, военный сбор и акцизы.

Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться «с протянутой рукой» к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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