На Украине признали неприятную правду о финансировании ВСУ

«Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнеров. О какой сумме идет речь? Кабинет министров сейчас подсчитывает потребности, но они очень велики. Не менее 300 миллиардов (гривен, более 7,5 миллиарда долларов — ред.) до конца года», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.