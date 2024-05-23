Законопроект об амнистии к 80-летию освобождения Беларуси внесли в парламент

Законопроект об амнистии к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков внесли в парламент. Об этом рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента, передает Sputnik.by.
В сообщении говорится, что амнистия будет приурочена к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Отмечается, что в 2024 году под амнистию может попасть примерно четыре тысячи человек.
В проекте закона, который белорусское правительство внесло на рассмотрение, были определены категории граждан, которых затронет данная амнистия. Называются несовершеннолетние, беременные, одинокие женщины и мужчины, которые имеют детей до 18 лет, но за исключением тех, кто совершил умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего.
Также в перечне указаны инвалиды I и II групп, лица с рядом хронических заболеваний, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, амнистия в виде сокращения срока наказания затронет ряд категорий осужденных, которые уже отбыли определенную часть наказания.
Уточняется, что амнистия не будет распространяться в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, которые связаны с насилием, в том числе в отношении несовершеннолетних. Говорится, что амнистия более широко затронет несовершеннолетних или лиц, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.