Законопроект об амнистии к 80-летию освобождения Беларуси внесли в парламент

Уточняется, что амнистия не будет распространяться в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, которые связаны с насилием, в том числе в отношении несовершеннолетних. Говорится, что амнистия более широко затронет несовершеннолетних или лиц, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.