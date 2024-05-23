«У нас есть все ресурсы для достижения целей, поставленных Президентом РФ»: воронежский губернатор — о задачах на ближайшие 6 лет

В завершение отчета перед депутатами Воронежской областной думы в четверг, 23 мая, губернатор Александр Гусев рассказал о задачах, стоящих перед регионом. Он подчеркнул, что в современных условиях необходимо выстраивать программу действий минимум на шесть лет, координируя планы работ всех отраслей экономики и социальной сферы региона. Губернатор выразил уверенность, что в Воронежской области есть все ресурсы и возможности для достижения целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.
Александр Гусев отметил несколько ключевых направлений развития области. В частности, рост ВРП в среднем в год должен составлять 102,7%. Увеличение же уровня валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности — не менее чем на 40% в сравнении с 2022 годом.
— Рост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составлять не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом, а снижение доли импорта товаров и услуг в ВРП — до 17%. Необходимо добиться снижения уровня бедности населения до 5,2%, а также обеспечить опережающий рост зарплат в сегменте малого и среднего предпринимательства над ростом ВРП и инфляции, — отметил Александр Гусев.
Кроме того, необходимо определить перечень опорных населенных пунктов региона, разработать, утвердить и реализовывать мастер-планы и планы комплексного социально-экономического развития в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также добиться увеличения к 2030 году вклада туристической отрасли в ВРП с 2,2 до 5%.
Глава региона добавил, что успешное решение перечисленных задач позволит сохранить социальную стабильность в области, придать новую динамику экономическому росту и обеспечить выполнение всех задач, поставленных Президентом страны.
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