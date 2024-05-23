«У нас есть все ресурсы для достижения целей, поставленных Президентом РФ»: воронежский губернатор — о задачах на ближайшие 6 лет

В завершение отчета перед депутатами Воронежской областной думы в четверг, 23 мая, губернатор Александр Гусев рассказал о задачах, стоящих перед регионом. Он подчеркнул, что в современных условиях необходимо выстраивать программу действий минимум на шесть лет, координируя планы работ всех отраслей экономики и социальной сферы региона. Губернатор выразил уверенность, что в Воронежской области есть все ресурсы и возможности для достижения целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.