Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов

«Мы знаем, что и среди сенаторов американских, и среди конгрессменов очень много горячих голов, которые считают своим долгом дальше подливать масла в огонь», — сказал Песков, комментируя заявления из США о необходимости разрешить Киеву стрелять по территории РФ американским оружием, видео со словами Пескова опубликовано в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.