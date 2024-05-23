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Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Среди американских сенаторов и конгрессменов очень много горячих голов, которые считают своим долгом подливать масла в огонь в ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы знаем, что и среди сенаторов американских, и среди конгрессменов очень много горячих голов, которые считают своим долгом дальше подливать масла в огонь», — сказал Песков, комментируя заявления из США о необходимости разрешить Киеву стрелять по территории РФ американским оружием, видео со словами Пескова опубликовано в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина.