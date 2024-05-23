Welt: всех представителей АдГ исключили из правой фракции в Европарламенте

Во второй половине мая Кра в интервью итальянской газете La Repubblica признался, что не считает, что следует «автоматически зачислять в преступники любого, кто носил форму СС». В конце апреля Генпрокуратура ФРГ сообщила, что помощник Кра в Европарламенте задержан в Дрездене по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Позже прошли обыски в брюссельском бюро евродепутата. Теперь же руководство фракции разослало ходатайство об исключении всех представителей партии, входящих в политическую группу. В тексте говорится о «череде инцидентов с участием господина Кра и, следовательно, германской делегации, которые навредили репутации» фракции.