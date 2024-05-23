Кориненко: Молдова не смогла воспользоваться потенциалом Молдавской ССР

После провозглашения суверенитета 30 лет назад Молдова должна была бы уже пережить тот период, когда в стране «слабая демократия и экономика», однако можно констатировать, что мы в полной мере не смогли воспользоваться плодами независимости. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.
«Будем откровенны, независимость нам была предоставлена из центра, мы за нее не боролись, слава Богу, не проливали кровь. Развалился Советский Союз и независимость Молдове принесли на блюдечке с голубой каемочкой. И поэтому, наверное, сегодня мы и не ценим то, что мы получили в 1991 году».
По его мнению, этим можно объяснить тот факт, что многие в Молдове считают, что страна не должна быть независимым государством, а нации молдаван не существует.
«Поэтому, к сожалению, мы не стали единой нацией, мы не смогли сплотиться».
Он считает, что даже если сейчас многие критикуют советскую власть, нужно признать, что 100% экономического потенциала МССР появилось благодаря Советскому Союзу.
«Они оправдываются тем, что в 1990-х оборвались экономические связи с другими республиками и исчезла поддержка. Тогда возникает вопрос: уже прошло 30 лет, неужели за это время нельзя было наладить новые экономические связи?» — задался вопросом политолог.
Он считает, что современная Молдова потеряла не только экономический, но и культурно-образовательный потенциал МССР. Сегодня в нашей стране не открываются новые театры или филармонии. Наоборот, все только закрывается.
Оптимистов, уверенных, что в стране все наладится, к сожалению, становится все меньше, и молодежь стремится навсегда покинуть Молдову, даже несмотря на трудности в новой стране, там они хотя бы будут верить в свое будущее и в будущее своих детей, сказал Кориненко.
Напомним, во времена СССР в Молдове было построено 650 промышленных предприятий, 36 из них находились в союзном подчинении (приборостроение, электротехническая и легкая промышленность, заводы ВПК). Молдавские электростанции поставляли электроэнергию в Румынию, Болгарию и другие страны.