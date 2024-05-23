Кориненко: Молдова не смогла воспользоваться потенциалом Молдавской ССР

Оптимистов, уверенных, что в стране все наладится, к сожалению, становится все меньше, и молодежь стремится навсегда покинуть Молдову, даже несмотря на трудности в новой стране, там они хотя бы будут верить в свое будущее и в будущее своих детей, сказал Кориненко.