Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава NASA выразил обеспокоенность лунной программой КНР

Билл Нельсон назвал американскую лунную программу одним из важнейших направлений нынешней деятельности вверенного ему ведомства.

Источник: Роскосмос

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены лунной программой Китая. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, он назвал американскую лунную программу одним из важнейших направлений нынешней деятельности вверенного ему ведомства. «Ясно, что это один из высших приоритетов в связи с геополитической ситуацией, в которой мы находимся, с космической гонкой», — подчеркнул Нельсон.

«Причина, по которой мы направляемся на другую часть Луны — Южный полюс, заключается в том, что, насколько мы знаем, там есть лед в расщелинах скальных пород, находящихся в постоянной тени», — отметил глава NASA. По его словам, если там действительно имеются водород и кислород, то речь идет о «ценном ресурсе».

«Поэтому Китай тоже направляется на Южный полюс. Свою обеспокоенность на этот счет я излагал публично, ничего нового в этом нет», — сказал Нельсон. Согласно изложенной им информации, США учитывают действия Пекина в Южно-Китайском море, когда оценивают лунную программу Пекина. Нельсон утверждал, что Пекин силой вытесняет других из Южно-Китайского моря, в том числе за счет создания искусственных островов и рифов и их использования в дальнейшем в военных целях. «Вы можете сказать, куда парень направляется, на основании того, где он уже был», — сказал при этом директор NASA.

Китай осуществил в начале мая запуск автоматической космической станции «Чанъэ-6», чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Местом посадки на обратной стороне Луны выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс — Эйткен. Зонд успешно вышел на окололунную орбиту.

космос