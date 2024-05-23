Глава NASA выразил обеспокоенность лунной программой КНР

«Поэтому Китай тоже направляется на Южный полюс. Свою обеспокоенность на этот счет я излагал публично, ничего нового в этом нет», — сказал Нельсон. Согласно изложенной им информации, США учитывают действия Пекина в Южно-Китайском море, когда оценивают лунную программу Пекина. Нельсон утверждал, что Пекин силой вытесняет других из Южно-Китайского моря, в том числе за счет создания искусственных островов и рифов и их использования в дальнейшем в военных целях. «Вы можете сказать, куда парень направляется, на основании того, где он уже был», — сказал при этом директор NASA.