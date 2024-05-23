Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице»

За документ проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались.
Против резолюции выступили Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР, ДРК, Мали, Никарагуа, Науру, Эритрея, Венгрия. Израиль не принимал участия в голосовании.
Среди тех, кто был за, — представители западного лагеря и их союзники: США, Британия, Украина, Франция, Германия, Канада, Швейцария и другие. За резолюцию проголосовал и Иран. В числе воздержавшихся — Алжир, Бразилия, Индия, Казахстан, Грузия, Греция, Ливан, ОАЭ.
Согласно документу, Генассамблея «постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно». Текст «осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события» и призывает государства — члены ООН «сохранять установленные факты, в том числе действуя через свои системы образования».
Кроме того, резолюция осуждает «действия, прославляющие тех, кто осужден международными судами за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, включая тех, кто несет ответственность за геноцид в Сребренице». Генассамблея призвала все страны выполнять обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Генсека ООН попросили учредить информационно-просветительскую программу под названием «Геноцид в Сребренице и ООН».
По мнению руководства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, резолюция провозглашает сербов «геноцидным народом» и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ.
Как подчеркивал президент Республики Сербской Милорад Додик, он предложит хорватско-мусульманской части страны мирное расформирование Боснии и Герцеговины из-за продвижения резолюции. Он заявил, что документ, который силой, нарушая конституцию, протолкнули бошняки посредством своих менторов, навсегда разграничит Республику Сербскую и БиГ.
Позиция России
Как указывал глава МИД Сергей Лавров, резолюция нацелена на то, чтобы «сломать сербов», которые не хотят присоединяться к санкциям против России, признавать независимость самопровозглашенного Косово, а также не желают, чтобы регион стал членом международных организаций. Предложенный документ он назвал фактически ультиматумом Белграду.
Министр напомнил, что десять лет назад в Совете безопасности ООН пытались провести такую резолюцию, но Москва использовала право вето.
По словам дипломата, «невозможно объяснить, чем руководствуются европейцы в практическом плане, продвигая эту идею, кроме одной причины — сербы слишком своенравны, слишком самостоятельны в своих действиях».
Комментируя решение Генассамблеи, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициаторы принятия резолюции о «геноциде в Сребренице» подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации, Москва видит в документе угрозу миру и безопасности в регионе. Он добавил, что у Берлина нет морального права упоминать термин «геноцид». Кроме того, резолюция подрывает Дейтонское мирное соглашение.
Трагедия в Сребренице
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и других организаций, погибли или исчезли около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти сведения завышенными.
Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина «геноцид», принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа.