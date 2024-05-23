Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице»

В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и других организаций, погибли или исчезли около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти сведения завышенными.