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Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи

КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Молдавские фермеры просят власти республики срочного создания комиссий для оценки ущерба от засухи, сообщает в четверг ассоциация «Сила фермеров».

Источник: РИА "Новости"

«Ассоциация “Сила фермеров” просит Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности как можно скорее инициировать процесс создания в районах специализированных комиссий для выявления территорий, пострадавших от засухи, и объявления бедствия в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Отмечается, что климатические изменения в республике усугубляются в том числе из-за продолжительной засухи в этом году, и во многих районах страны особенно страдают полевые культуры первой группы. «Проверка должна быть проведена во всех районах страны, а в пострадавших от засухи зонах должно быть объявлено бедствие. Кроме того, мы просим правительство Республики Молдова как можно скорее определить некоторые меры помощи пострадавшим фермерам, в том числе путем запроса поддержки у Европейского Союза», — подчеркивается в сообщении.

В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей завершились ничем, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

экономика
сельское хозяйство