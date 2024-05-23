Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи

Отмечается, что климатические изменения в республике усугубляются в том числе из-за продолжительной засухи в этом году, и во многих районах страны особенно страдают полевые культуры первой группы. «Проверка должна быть проведена во всех районах страны, а в пострадавших от засухи зонах должно быть объявлено бедствие. Кроме того, мы просим правительство Республики Молдова как можно скорее определить некоторые меры помощи пострадавшим фермерам, в том числе путем запроса поддержки у Европейского Союза», — подчеркивается в сообщении.