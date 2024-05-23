Лукашенко наградил Орденом Отечества III степени Косинца и Назарова

Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, говорится в сообщении.
Всего в списке о присуждении госнаград 62 представителя различных сфер деятельности.
Так, медалей удостоены военнослужащие 19-й пограничной группы. А медалей «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» — сотрудники МЧС.
«Большая группа работников удостоена медали “За трудовые заслуги” — представители системы здравоохранения, начальник Главного государственного казначейства Министерства финансов, директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук», — сообщает «Пул Первого».
Кроме того, ряд ученых, деятелей культуры, учителей награждены медалью Франциска Скорины.
В списке есть и представители Конституционного суда Беларуси — они удостоены медали «За безупречную службу» III степени.
«Указом также присвоены почетные звания Беларуси. Подписано и распоряжение об объявлении Благодарностей Президента Беларуси», — отмечается в сообщении.