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Лукашенко наградил Орденом Отечества III степени Косинца и Назарова

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Заместитель председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец и Управляющий делами президента Республики Беларусь Юрий Назаров награждены Орденом Отечества III степени, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого» в четверг.

Источник: Sputnik.by

Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, говорится в сообщении.

Всего в списке о присуждении госнаград 62 представителя различных сфер деятельности.

Так, медалей удостоены военнослужащие 19-й пограничной группы. А медалей «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» — сотрудники МЧС.

«Большая группа работников удостоена медали “За трудовые заслуги” — представители системы здравоохранения, начальник Главного государственного казначейства Министерства финансов, директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук», — сообщает «Пул Первого».

Кроме того, ряд ученых, деятелей культуры, учителей награждены медалью Франциска Скорины.

В списке есть и представители Конституционного суда Беларуси — они удостоены медали «За безупречную службу» III степени.

«Указом также присвоены почетные звания Беларуси. Подписано и распоряжение об объявлении Благодарностей Президента Беларуси», — отмечается в сообщении.

Лукашенко Александр