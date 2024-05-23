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Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности

Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

Вывод Ахмедова в распоряжение подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением.

«Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии», — написал Рогов в телеграм-канале.

РБК направил запрос в Минобороны.

«Коммерсантъ» пишет, что Ахмедов родился в Грозном в 1974 году. Он выпускник Военной академии им. М. В. Фрунзе в Москве 2005 года. В прошлом командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты. Командование 20-й армией ему поручили в декабре 2022-го. В конце прошлого года по указу президента Владимира Путин получил воинское звание генерал-лейтенанта.