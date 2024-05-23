Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности

«Коммерсантъ» пишет, что Ахмедов родился в Грозном в 1974 году. Он выпускник Военной академии им. М. В. Фрунзе в Москве 2005 года. В прошлом командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты. Командование 20-й армией ему поручили в декабре 2022-го. В конце прошлого года по указу президента Владимира Путин получил воинское звание генерал-лейтенанта.