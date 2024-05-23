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Эстония заявила, что Россия убрала часть пограничных буев на реке Нарве

Эстонское пограничное управление сообщило, что Россия в ночь на 23 мая убрала 24 из 50 буев, установленных на реке Нарва для разграничения территориальных вод двух стран, сообщает Delfi. Буи устанавливают каждую весну, до начала конфликта на Украине это делали «по обоюдному согласию» сторон. Но теперь вопрос вызывает споры, и ночью российские пограничники убрали 24 буя, в том числе те, что не были согласованы.

Источник: РИА "Новости"

Буи устанавливают каждую весну, причем разметка ежегодно пересматривается в связи с изменением русла. До начала конфликта на Украине их установка проводилась «по обоюдному согласию», но с прошлого года Москва не соглашается с позицией Таллина по этому вопросу, заявил начальник пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель.

«Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие случайно не заблудились в российских водах», — сказал он. Но прошедшей ночью российские пограничники сняли 24 буя из 50, установленных 13 мая. Часть из снятых буев — спорные. Всего же должны быть размещены 250 буев.

«Россия использует пограничные вопросы как средство для создания страха и тревожности. Мы подойдем к этому инциденту трезво, сбалансированно, при необходимости также в общении с партнерами и союзниками», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

РБК направил запрос в МИД России.

Граница России и Эстонии — более 300 км, частично она проходит по реке Нарве и Чудскому озеру. Нарва берет в нем начало и впадает в Финский залив, ее длина — около 80 км. На Нарве стоит одноименный эстонский город и на противоположном берегу — российский Ивангород в Ленинградской области.

Около недели назад эстонские власти сообщили о планах построить объездную дорогу и ограждения вокруг Саасетского сапога — части территории Печорского района Псковской области, которая «вдается» в Выруский уезд Эстонии. Через нее проходит построенная в советское время дорога Вярска — Саатсе (участок длиной менее 1 км), при движении по которой эстонские граждане пересекают российскую территорию.

В 2005 году Москва и Таллин подписали договор, по которому Саатсеский сапог должен был перейти Эстонии, а России — лесной надел в волости Меремяэ и территории в окрестностях волости Вярска. Его так и не заключили. Кроме того, эстонские власти решили застроить участок, который планировалось передать России.

В российском МИДе заявили, что какие-либо спекуляции о передаче сапога Таллину лишены смысла, а эстонцы могут без прохождения пограничных формальностей пересекать участок дороги, если не делают там остановок.