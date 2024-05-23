Эстония заявила, что Россия убрала часть пограничных буев на реке Нарве

«Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие случайно не заблудились в российских водах», — сказал он. Но прошедшей ночью российские пограничники сняли 24 буя из 50, установленных 13 мая. Часть из снятых буев — спорные. Всего же должны быть размещены 250 буев.