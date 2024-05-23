Беляков: военные учения в Молдове вызывают большое беспокойство в Тирасполе

Он отметил, что все военные приготовления всегда ведутся с определенной целью.
«Мы прекрасно понимаем, что любые военные приготовления всегда связаны с какими-то определенными причиной и следствием. Как это все планируется применять, каким способом все это использовать?».
Договоры о поставках оружия, учения с военными НАТО вблизи зоны безопасности, сборы резервистов, военно-транспортный самолет США, прибывший на этой неделе в Кишинев, все это, по словам Белякова, создает напряженность.
«Все прекрасно видят: в том же аэропорту, где идет военная техника, в той же Бульбоаке, где идет стрельба, которую слышат в Григориополе в Бендерах. Все это отражается на людях, проживающих в зоне безопасности и вблизи нее. С учетом обстановки вокруг Приднестровья мы не можем не реагировать на эти процессы», — подчеркнул Беляков.