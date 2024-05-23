Беляков: военные учения в Молдове вызывают большое беспокойство в Тирасполе

«Все прекрасно видят: в том же аэропорту, где идет военная техника, в той же Бульбоаке, где идет стрельба, которую слышат в Григориополе в Бендерах. Все это отражается на людях, проживающих в зоне безопасности и вблизи нее. С учетом обстановки вокруг Приднестровья мы не можем не реагировать на эти процессы», — подчеркнул Беляков.